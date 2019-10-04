В России самолет совершил экстренную посадку из-за смерти младенца на борту

Девочку доставили в больницу, но реанимировать ее не удалось

/ Фото: Pixabay

В России во время полета в самолете умерла двухмесячная девочка. Следовавшему из Москвы в Грозный самолету пришлось делать экстренную посадку, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет совершил посадку в аэропорту Волгограда 3 октября около 22:00 по местному времени (21:00 мск) по причине того, что во время полета скончалась двухмесячная пассажирка", – сказал собеседник агентства.

По его словам, младенца доставили в больницу, но реанимировать девочку так и не удалось. Представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник рассказала, что, по предварительным данным, у девочки было серьезное врожденное заболевание, которое могло стать причиной его смерти. Сейчас тело младенца направили на судебно-медицинское исследование.

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Напомним, не так давно самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Московской области.

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Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

А в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке.

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