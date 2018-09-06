В России считают, что число нестыковок в новых "уликах" Лондона по делу Скрипалей зашкаливает

Сегодня, 21:07

 Небензя на заседании Совета Безопасности ответил на обвинения в адрес России

Василий Небензя, фото AFP
Василий Небензя, фото AFP

Число нестыковок в предоставленных Лондоном новых "уликах" по делу Скрипалей зашкаливает. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном новым данным британского расследования инцидента в Солсбери.

"Лондону эта история нужна только для одной цели – для развязывания отвратительной антироссийской истерии и подключения к ней других стран. Число нестыковок и открытых вопросов в связи с новыми британскими "уликами" зашкаливает", – подчеркнул он.

Напомним, Германия, США, Франция и Канада, выпустили совместное заявление, в котором отметили, что согласны с выводами Британии. В частности, страны разделяют выводы британских экспертов о том, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было одобрено на самом высоком уровне руководства РФ и осуществлено сотрудниками российской военной разведки. 

Как сообщалось, премьер Британии Тереза Мэй на вопрос журналистов о том, было ли отравление санкционировано Путиным, ответила: "Почти наверняка решение этого уровня было принято за пределами ГРУ и на высшем уровне".

В свою очередь министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервнопаралитическое вещество "Новичок".

Как уже сообщалось, после отравлений в Солсбери и Эймсбери ЕС выступает за учреждение нового режима с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.
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