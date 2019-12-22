В России считают, что Зеленский хочет улучшения отношений с Москвой

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но в Киеве есть и те, кто всячески пытается ему помешать. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в эфире одного из российских телеканалов, передает МИД РФ.

"У меня нет сомнений, что он лично, как человек, политик и президент, этого хочет, — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, хочет ли Зеленский добиться позитивных изменений в отношениях с Москвой. — И одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает".

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"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности, будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению нормандского формата будут согласовываться", — добавил Лавров.

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Напомним, мы писали, что президент Владимир Зеленский не доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, но считает, что переговоры с ним необходимы, чтобы ускорить процесс урегулирования российско-украинского конфликта.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Также сообщалось, что Зеленский заявил о готовности выстраивать отношения с Россией только при условии деоккупации Донбасса и Крыма, освобождения украинских заложников и политзаключенных.

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