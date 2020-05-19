В России сделали циничное заявление по Крыму

В посольстве России, представители которой продолжают проводить политические аресты в оккупированном Крыму, заявили, что жители полуострова сами решили не быть частью Украины.

"В 1954 году Крым был переведен из состава РСФСР в состав УССР, людей об этом не спрашивали. В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном", – сказали в российском дипведомстве.

Это заявление прозвучало после того, как пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортэгус к годовщине депортации крымских татар на своей странице в Twitter призвала РФ "прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине".

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Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против было 19.

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