В России сделали новое циничное заявление о суде по сбитому "Боингу"

Решение суда по делу делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году сохранить анонимность некоторых свидетелейснова вызвало циничную реакцию в Москве.

В частности, 29 апреля представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что это подрывает доверие к решениям суда в Гааге.

"На самом деле постановление об анонимности свидетелей может иметь далеко идущие последствия, в том числе, в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было", – сказала она.

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Захарова призвала учитывать "доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения" и выразила сомнения в том, что будущий процесс будет иметь по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер.

"Соответствует ли упомянутое постановление в вопросе о статусе свидетелей по данному делу таким заявленным критериям – в этом мы сомневаемся", – добавила представительница российского МИД.

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Напомним, что суд по авиакатастрофе начался с предварительного заседания 9 в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме. Это тоже вызвало у Захаровой нервную и истерическую реакцию.

Раньше сайт "Сегодня" оценивал возможность того, что судебный процесс привлечет виновных к ответу за содеянное. Больше об этом читайте в материале "Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственности".

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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом произошла 17 июля 2014 года. В результате случившегося погибли невинных людей, в том числе 80 детей. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов. Но это стало шоком не только для этого королевства, но и для всего мира.

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