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В России седьмой день горит нефтяная скважина, для тушения привлекли артиллерию (видео)

5 июня, 18:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

Скважина находится в сотнях километрах от ближайших населенных пунктов

В Иркутской области России уже седьмой день продолжается мощный пожар на нефтяной скважине, к борьбе с которым привлекут армейскую артиллерию.

По сообщению The Siberian Times, артиллерийский удар поможет сбить огонь и разрушить устье скважины.

Также сообщается, что огонь вспыхнул еще 30 мая, когда разгерметизировалась аппаратура и смесь масла и газа попала в распределительную коробку.

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В то же время, огонь пылает в сотнях километров от ближайших населенных пунктов и не несет им угрозы.

Интересно, что все это время с огнем пытались бороться местные пожарные, однако все их усилия не привели к успеху и они решили обратиться к Министерству обороны РФ.

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"Для успешного и быстрого закрытия скважины было решено использовать артиллерийские силы, которые должны сбить подкрепление фонтана", - говорится в заявлении владельца скважины –Иркутской нефтяной компании.

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Ведется работа по доставке орудий к месту происшествия, ожидается, что они прибудут через день или два.

Ранее мы сообщали, что на заводе "Авангард" в Ленинградской области РФ произошел взрыв в цехах по смешиванию составов для пиротехники.

Стало известно о двух погибших, которых извлекли из-под завалов. Также мы сообщали подробности взрыва на пиротехническом заводе в России. Оказалось, что число погибших возросло до четырех человек.

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нефть Россия артиллерия пожар иркутск

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