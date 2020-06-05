В России седьмой день горит нефтяная скважина, для тушения привлекли артиллерию (видео)

В Иркутской области России уже седьмой день продолжается мощный пожар на нефтяной скважине, к борьбе с которым привлекут армейскую артиллерию.
По сообщению The Siberian Times, артиллерийский удар поможет сбить огонь и разрушить устье скважины.
Также сообщается, что огонь вспыхнул еще 30 мая, когда разгерметизировалась аппаратура и смесь масла и газа попала в распределительную коробку.
В то же время, огонь пылает в сотнях километров от ближайших населенных пунктов и не несет им угрозы.
Интересно, что все это время с огнем пытались бороться местные пожарные, однако все их усилия не привели к успеху и они решили обратиться к Министерству обороны РФ.
"Для успешного и быстрого закрытия скважины было решено использовать артиллерийские силы, которые должны сбить подкрепление фонтана", - говорится в заявлении владельца скважины –Иркутской нефтяной компании.
Ведется работа по доставке орудий к месту происшествия, ожидается, что они прибудут через день или два.
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