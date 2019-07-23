В России сгорел детский палаточный лагерь, погиб ребенок

Еще четыре ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии













В палаточном лагере на базе отдыха в Хабаровском крае России произошел пожар. В результате инцидента один ребенок погиб на месте пожара. Состояние еще четверых остается очень тяжелым. У троих из них сильные ожоги, врачи борются за их жизнь.

Пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошел в ночь на вторник по местному времени. К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. Площадь пожара составила около 240 кв. м.

Детей оттуда разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, их забирают родители. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

Сообщается, что работники базы пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных только, когда огонь уже сильно распространился.

Как сообщило местное издание, по мнению губернатора Сергея Фургала, пожар мог начаться из-за того, что кто-то из детей оставил полотенце на обогревателе.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели 11-летней девочки.

Власти Солнечного района Хабаровского края сообщили, что пожар потушен. На месте ЧП работают восемь человек и четыре единицы техники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины возгорания.

Палаточный лагерь работал без разрешения, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Напомним, в Москве произошел пожар на одной из ТЭЦ. Инцидент случился утром на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах. Свидетели говорят, что в результате пожара образовался факел высотой в 20 метров.

Кроме этого, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел вечером 15 сентября – один из корпусов выгорел дотла, в огне погибли трое девочек.

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик , которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.

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