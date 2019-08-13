"Святая Русь" пошла на дно: в России сгорел теплоход с символическим названием

Вслед за российским рыболовецким судном, сгоревшим в Черном море, в РФ произошел пожар на борту трехпалубного пассажирского теплохода "Святая Русь", в результате которого судно затонуло.

Инцидент случился 13 августа в акватории Сибирского затона около Нижнего Новгорода. Площадь пожара на спущенного на воду в 1955 году теплоходе достигала 450 квадратных метров.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщили, что пассажиров на судне в момент ЧП не было, а также что оно находилось на ремонте и последние два года не использовалось.

СМИ иронизируют на счет случившегося, припомнив также и то, что предыдущее название теплохода – "Родина".

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Напомним, в январе возле Керченского пролива произошел пожар на танкерах "Кандий" и "Маэстро", которые находились под флагом Танзании. В результате случившегося погибли 14 человек, а суда отправились на дно. В спасательной операции были задействованы 10 российских кораблей.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Мы также писали о другом инциденте у побережья Керченского полуострова, где прошлой осенью затонула баржа, перевозившая 3,3 тыс. тонн зерна из российского Ростова-на-Дону. Авария произошла в 600 метрах от берега, восточнее мыса Хрони.

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