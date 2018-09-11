В России школа развалилась прямо во время уроков

Сегодня, 19:18

Одна из школ Иркутской области частично разрушилась прямо во время учебных занятий


Одна из школ Иркутской области России частично разрушилась прямо во время учебных занятий. Инцидент произошел в поселке Уян Куйтунского района 11 сентября.

В частности, обвалился переход между двумя корпусами учебного заведения, однако ни школьные работники, ни ученики не пострадали – их вовремя эвакуировали, после чего отпустили домой.

Оказалось, что переход признали аварийным еще девять лет назад – после того, как родители учащихся пожаловались губернатору. В итоге пролет оградили, но за ремонт так никто и не взялся.

Теперь, пока специальная комиссия не выдаст разрешение, продолжать занятия в школе нельзя, и детей решили перевести в школу соседней деревни.

Это уже не первый такой случай в России – ранее недостроенная школа обрушилась в поселке Мурино Ленинградской области.

Напомним, что аналогичный случай произошел в позапрошлом году в Василькове Киевской области, где во время уроков рухнула стена школы. В результате случившегося никто не погиб.

Кроме того, в прошлом году такое же происшествие случилось и в Николаевской области, где обрушились три этажа школы города Новый Буг.
Россия, школа, обрушение, разрушение
Источник:

"Сегодня"

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