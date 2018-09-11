В России школа развалилась прямо во время уроков

Одна из школ Иркутской области частично разрушилась прямо во время учебных занятий

Одна из школ Иркутской области России частично разрушилась прямо во время учебных занятий. Инцидент произошел в поселке Уян Куйтунского района 11 сентября.

В частности, обвалился переход между двумя корпусами учебного заведения, однако ни школьные работники, ни ученики не пострадали – их вовремя эвакуировали, после чего отпустили домой.

Оказалось, что переход признали аварийным еще девять лет назад – после того, как родители учащихся пожаловались губернатору. В итоге пролет оградили, но за ремонт так никто и не взялся.

Теперь, пока специальная комиссия не выдаст разрешение, продолжать занятия в школе нельзя, и детей решили перевести в школу соседней деревни.

Это уже не первый такой случай в России – ранее недостроенная школа обрушилась в поселке Мурино Ленинградской области.

Напомним, что аналогичный случай произошел в позапрошлом году в Василькове Киевской области, где во время уроков рухнула стена школы. В результате случившегося никто не погиб.

Кроме того, в прошлом году такое же происшествие случилось и в Николаевской области, где обрушились три этажа школы города Новый Буг.