В России школьница расстреляла одноклассников: появились новые подробности

Ученица 7 "Б" Аня, которая устроила стрельбу в школе Шадринска в России, сделала это потому, что обиделась на своих одноклассников. Дети издевались над внешностью школьницы. Аня попросила свою старшую сестру Наташу помочь отомстить.

Об этом сообщает Life.ru

Перед инцидентом Наташа начала уговаривать маму купить ей пистолет для развлечения, чтобы "пострелять по банкам". Мать категорически была против, поэтому девочка обратилась к отцу, который в семье не живёт. Папа сделал девочке подарок. И тогда сестры решили осуществить свой план.

Они взяли с собой пистолет и канцелярский нож, и пошли в школу. В какой-то момент учитель географии вышел из кабинета в медпункт вместе с одноклассницей Ани, которой внезапно стало плохо. Тогда Аня с пистолетом в руках ворвалась в кабинет и стала стрелять по одноклассникам. Тем временем её сестра стояла у выхода из кабинета с канцелярским ножом в руках. В результате ранения получили пять учеников. Обе сестры задержаны, сейчас с ним работают следователи.

В основном у детей диагностированы ушибы.

Напомним, вчера, в американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе. Инцидент произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Два школьника получили ранения, нападавший – убит.

Также напомним, в декабре 2017 года в Хабаровском крае РФ девятиклассник открыл стрельбу в школе и нанес травмы нескольким ученикам.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке (Подмосковье) полиция задержала вооруженного подростка, который разбросал на территории школы дымовые шашки и устроил стрельбу. Учительница получила удар молотком по голове.