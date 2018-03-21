В России школьница расстреляла одноклассников: семеро пострадавших

Сегодня, 21 марта, утром в одной из школ Шадринска Курганской области РФ 13-летняя девочка после конфликта открыла огонь из пневматического пистолета по своим одноклассникам. Эту информацию сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Как уточнил руководитель пресс-службы Елена Радаева, пока известно о семерых пострадавших, которые получили синяки и ссадины. Серьезных ранений удалось избежать. По предварительным данным, девочка принесла пистолет из дома.

В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники правоохранительных органов, ведущие опрос очевидцев произошедшего.

Напомним, вчера, в американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе. Инцидент произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Два школьника получили ранения, нападавший – убит.

Также напомним, в декабре 2017 года в Хабаровском крае РФ девятиклассник открыл стрельбу в школе и нанес травмы нескольким ученикам.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке (Подмосковье) полиция задержала вооруженного подростка, который разбросал на территории школы дымовые шашки и устроил стрельбу. Учительница получила удар молотком по голове.