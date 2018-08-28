В России школьники избили учителя за незнание ответа на вопрос "Че сидим?"

В российском Санкт-Петербурге банда старшеклассников жестоко избила преподавателя гимназии за незнание тюремного сленга. Об этом написал на своей странице в социальной сети журналист Аркадий Бабченко.

"Банда школьников избила учителя гимназии за незнание субкультуры АУЕ. Инцидент произошел вечером 24 августа в Таврическом саду. Группа возбужденных старшеклассников пристала к 24-летнему учителю гимназии и его друзьям, который не смог правильно ответить на вопрос "Че сидим?". Отмечается, что один из нападавших находится под домашним арестом и имел браслет контроля на ноге. Педагог госпитализирован с двумя переломами челюсти, его другу сломали нос." – написал он.

Идеология АУЕ - расшифровывается, как" Арестантский уклад един" или же " "арестантское уркаганское единство". Стоит отметить, что в ряде регионов России эта аббревиатура стала не просто молодежным трендом, а настоящей идеологией и объектом поклонения среди подростков, склонных к криминалу. Ее используют в качестве возгласа-приветствия, для идентификации "свой-чужой", при нападениях на граждан.

Ранее в городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток избил и изнасиловал женщину. Пострадавшая в тот же день умерла в больнице.

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