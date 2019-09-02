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В России школьников с Днем знаний поздравили "Рюмкой водки на столе"

2 сентября, 22:01

Приглашенная группа исполнила песни по просьбе молодежи"

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса "Рюмка водка на столе" и композицию группы "Ленинград" со словами: "Наверное, был я бухой".

На видео видно, как песню про "рюмку водки" слушают девушки в возрасте 13-14 лет, а также дети дошкольного возраста.

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В администрации населенного пункта пояснили, что песни исполнила группа "Сентябрь", которую на праздник пригласил депутат Челябинского горсовета Виталий Паутов.

В беседе с местным изданием депутат сказал, что песни музыканты сыграли "по просьбе молодежи" в конце мероприятия.

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Фото: "Сегодня"

Ранее в российском Санкт-Петербурге банда старшеклассников жестоко избила преподавателя гимназии за незнание тюремного сленга.

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Россия видео школьники 1 сентября день знаний

Источник: УНИАН

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