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В России сильные дожди размыли пути: сошел с рельсов железнодорожный состав

22 августа, 13:47

Жертв и пострадавших нет

/ Фото: Pixabay

В Пермском крае на перегоне Кишерть–Шумково с рельсов сошли четыре вагона грузового состава. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Как отмечается в сообщении, жертв и пострадавших нет. Однако в результате происшествия повреждено около 60 метров железнодорожного полотна.

Вагоны опрокинулись из-за того, что обильные дожди в Пермском крае размыли железнодорожные пути. На сайте СвЖД сообщается, что сотрудники железной дороги укрепляют пути на перегоне Кишерть – Шумково, работает специальная техника и противоразмывочные поезда.

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Представитель пресс-службы СвЖД уточнил, что поезда идут по одному пути, но существенных задержек, по его словам, быть не должно, потому что движение не прерывалось.

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Напомним, что спустя неделю после пожара на теплоходе "Святая Русь" в Нижнем Новгороде, аналогичный инцидент произошел в российском Санкт-Петербурге.

Как сообщили в городском главке МЧС РФ, около 5:30 22 августа на Октябрьской набережной в городе загорелся пришвартованный круизный теплоход "Петр Чайковский".

В результате случившегося погиб один человек, а 320 были эвакуированы. Среди них - 240 пассажиров и 80 человек персонала.

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Россия железная дорога Пермь рельсы вагоны дожди пути

Источник: Интерфакс-Украина

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