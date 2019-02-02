В России сильный ветер "сдувал" авиалайнер: появилось впечатляющее видео

Ветер раскачивал самолет, пилот которого все же не рискнул совершить посадку

Фото: facebook.com/aeroport.zp.

В России сильный ветер "сдувал" авиалайнер: появилось впечатляющее видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/360/a65/5c5360a65f039.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/360/a65/5c5360a65f039.jpg 2019-02-02T15:32:00+02:00 Россия Ветер раскачивал самолет, пилот которого все же не рискнул совершить посадку

В России сильный ветер едва не привел к авиакатастрофе самолета A320, который выполнял рейс из Новосибирска в Магадан. Пилоты несколько раз заходили на посадку, и одну из их неудачных попыток снял очевидец заснял на видео и выложил в YouTube.

На кадрах съемки видно, как ветер раскачивал авиалайнер, когда самолет начинал сближение с землей, однако в конце концов пилот решил не рисковать.

"Заходит на посадку. Порывы ветра качают кабину. Идет боком. Принял решение садиться. Нет, уходит", – прокомментировал автор ролика.

Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

А ранее в Польше молния попала в самолет, который был вынужден вернуться в аэропорт уже через 10 минут после взлета. Посадка была осуществлена в штатном режиме.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России сильный ветер "сдувал" авиалайнер: появилось впечатляющее видео". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...