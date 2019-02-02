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В России сильный ветер "сдувал" авиалайнер: появилось впечатляющее видео

Вчера, 15:32

Ветер раскачивал самолет, пилот которого все же не рискнул совершить посадку

Фото: facebook.com/aeroport.zp
Фото: facebook.com/aeroport.zp.
В России сильный ветер "сдувал" авиалайнер: появилось впечатляющее видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/360/a65/5c5360a65f039.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/360/a65/5c5360a65f039.jpg Россия Ветер раскачивал самолет, пилот которого все же не рискнул совершить посадку

В России сильный ветер едва не привел к авиакатастрофе самолета A320, который выполнял рейс из Новосибирска в Магадан. Пилоты несколько раз заходили на посадку, и одну из их неудачных попыток снял очевидец заснял на видео и выложил в YouTube.

На кадрах съемки видно, как ветер раскачивал авиалайнер, когда самолет начинал сближение с землей, однако в конце концов пилот решил не рисковать.

"Заходит на посадку. Порывы ветра качают кабину. Идет боком. Принял решение садиться. Нет, уходит", – прокомментировал автор ролика.

Напомним, ранее в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

А ранее в Польше молния попала в самолет, который был вынужден вернуться в аэропорт уже через 10 минут после взлета. Посадка была осуществлена в штатном режиме.

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Тег самолет, авиалайнер, пасадка

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