В России скончался советник Путина и Ельцина

Вчера, 18:36

Вениамин Яковлев умер в одной из больниц после продолжительной болезни

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

В российской столице на 87-году жизни от длительной болезни умер советник президента РФ Владимира Путина, Вениамин Яковлев. Об этом сообщает ТАСС 

В сообщении говорится, что прощание с ним состоится в Центральной клинической больнице в Москве в четверг.

С 1989 по 1991 год Яковлев был министром юстиции СССР, с 1990 по 1991 год – председателем Высшего арбитражного суда СССР. В этот же период он стал членом ЦК КПСС.

В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. С 1992 года был председателем Высшего арбитражного суда РФ.

Советником Путина Яковлев был назначен в 2005 году.

Ранее мы писали, что Путин назначил топ-менеджер Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова своим специальным представителем по вопросам цифрового и технологического развития.

Также недавно российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов, которого считают близким к президенту РФ Владимиру Путину, после снятия с него во Франции обвинений в финансовых правонарушениях получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию. 
Россия, Путин, умер, советник

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