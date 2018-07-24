В России скончался советник Путина и Ельцина

Вениамин Яковлев умер в одной из больниц после продолжительной болезни

В российской столице на 87-году жизни от длительной болезни умер советник президента РФ Владимира Путина, Вениамин Яковлев. Об этом сообщает ТАСС

В сообщении говорится, что прощание с ним состоится в Центральной клинической больнице в Москве в четверг.

С 1989 по 1991 год Яковлев был министром юстиции СССР, с 1990 по 1991 год – председателем Высшего арбитражного суда СССР. В этот же период он стал членом ЦК КПСС.

В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. С 1992 года был председателем Высшего арбитражного суда РФ.

Советником Путина Яковлев был назначен в 2005 году.

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