В России снесли памятник Путину

Фото: скриншот

С острова Ольхон на озере Байкале в Иркутской области увезли памятник президенту России Владимиру Путину, установленный лишь месяц назад для привлечения внимания к проблемам местных жителей.

По данным местных СМИ, таким образом, россияне выразили протест против приговора, вынесенного бывшему руководителю Ольхонского района Сергею Копылову за якобы превышение должностных полномочий.

Мужчину приговорили к трем годам колонии за то, что во время реконструкции местной дороги он предоставил дорожникам в аренду федеральные земли. Следователи утверждают, что, поскольку данная территория относится к Прибайкальскиму национальному парку, Копылов не обладал такими полномочиями.

Реклама

В то же время, местные жители утверждают, что из-за российских законов жителей населенных пунктов рядом с парком "лишили права на жилье".

Напомним, что в сентябре в Москве прошел митинг в поддержку участников предыдущих демонстраций, которые были задержаны либо приговорены к реальным тюремным срокам. По данным Белого счетчика через рамки прошли 17,8 тысяч человек.

Ранее "Сегодня" сообщали, что 19 сентября на могилах в Санкт-Петербурге были установлены портреты президента РФ Владимира Путина и других государственных деятелей. По подозрению в причастности к новой "похоронной" акции были задержаны три активиста российской организации "Агитроссия" Андрей Жексимбаев, Павел Иванкин и Григорий Кудрявцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама