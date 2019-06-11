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В России снова сломался Sukhoi Superjet: подробности ЧП

11 июня, 14:49

В авиаперевозчике, которому принадлежит лайнер, сообщили о неисправности системы запуска двигателя самолета

Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100. Фото: Flickr

Спустя месяц после трагедии в московском аэропорту "Шереметьево", где во время аварийной посадки загорелся лайнер Sukhoi Superjet 100, с самолетом этой же модели случилось новое ЧП.

Так, пассажирам российской авиакомпании "Азимут", которые летели из Брянска в Сочи, пришлось пересесть на присланный из Краснодара резервный самолет, поскольку взлет их воздушного судна был задержан на несколько часов из-за технической неисправности.

Генеральный директор аэропорта Брянска Александр Сай сообщил, что рейс был отложен из-за неисправности системы запуска двигателя самолета.


Напомним, что вскоре после авиакатастрофы в "Шереметьево" стало известно о технической неисправности у авиалайнера рейса Краснодар-Челябинск, который также принадлежит "Азимуту". После полуторачасовой задержки пассажиров лайнера также пришлось пересадить на запасной борт.

Мы также писали, что в мае другой Sukhoi Superjet-100, выполняя рейс Москва – Самара, пролетев половину пути, был вынужден совершить разворот и вернуться в точку вылета. Позже стало известно, что ЧП связано с проблемами с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

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Тег Россия, самолет, лайнер, сочи, брянск, Sukhoi SuperJet

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Источник:

Интерфакс

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