В России снова сломался Sukhoi Superjet: подробности ЧП
В авиаперевозчике, которому принадлежит лайнер, сообщили о неисправности системы запуска двигателя самолета
Спустя месяц после трагедии в московском аэропорту "Шереметьево", где во время аварийной посадки загорелся лайнер Sukhoi Superjet 100, с самолетом этой же модели случилось новое ЧП.
Так, пассажирам российской авиакомпании "Азимут", которые летели из Брянска в Сочи, пришлось пересесть на присланный из Краснодара резервный самолет, поскольку взлет их воздушного судна был задержан на несколько часов из-за технической неисправности.
Генеральный директор аэропорта Брянска Александр Сай сообщил, что рейс был отложен из-за неисправности системы запуска двигателя самолета.
Напомним, что вскоре после авиакатастрофы в "Шереметьево" стало известно о технической неисправности у авиалайнера рейса Краснодар-Челябинск, который также принадлежит "Азимуту". После полуторачасовой задержки пассажиров лайнера также пришлось пересадить на запасной борт.
Мы также писали, что в мае другой Sukhoi Superjet-100, выполняя рейс Москва – Самара, пролетев половину пути, был вынужден совершить разворот и вернуться в точку вылета. Позже стало известно, что ЧП связано с проблемами с созданием безопасного давления в кабине пилотов.
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