В России снова упал самолет: подробности крушения
В горной местности Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2, который обрабатывал лес от вредителей
Спустя пару дней после авиакатастрофы на российской Кубани, еще одна авария случилась в республике Бурятия, где воздушное судно Ан-2 совершило аварийную посадку в горной местности Тункинского района.
Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет занимался обработкой леса от вредителей и принадлежит авиакомпании "Феникс" из города Красноярск.
Для поисково-спасательной операции был задействован вертолет Ми-8, при помощи которого удалось найти и эвакуировать обоих пилотов рухнувшего самолета. Насколько известно, у одного из них – перелом голени.
На место происшествия выехали следователи для проведения проверки.
Напомним, в мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", жертвами которой стал 41 человек. Вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. В результате аварийной посадки самолет загорелся.
Мы также писали, что в феврале около садоводческого товарищества в подмосковной Коломне рухнул легкомоторный самолет "Охотник С72". Жертвами крушения стали два человека.
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