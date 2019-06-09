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В России снова упал самолет: подробности крушения

9 июня, 18:37

В горной местности Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2, который обрабатывал лес от вредителей

Фото: AFP

Спустя пару дней после авиакатастрофы на российской Кубани, еще одна авария случилась в республике Бурятия, где воздушное судно Ан-2 совершило аварийную посадку в горной местности Тункинского района.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет занимался обработкой леса от вредителей и принадлежит авиакомпании "Феникс" из города Красноярск.

Для поисково-спасательной операции был задействован вертолет Ми-8, при помощи которого удалось найти и эвакуировать обоих пилотов рухнувшего самолета. Насколько известно, у одного из них – перелом голени.

На место происшествия выехали следователи для проведения проверки.

Напомним, в мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", жертвами которой стал 41 человек. Вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. В результате аварийной посадки самолет загорелся.


Мы также писали, что в феврале около садоводческого товарищества в подмосковной Коломне рухнул легкомоторный самолет "Охотник С72". Жертвами крушения стали два человека.

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Тег Россия, крушение, самолет, бурятия, авиакатастрофа

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Источник:

Интерфакс

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