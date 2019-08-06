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В России снова увеличилось число пострадавших из-за взрывов на военных складах

Сегодня, 06:47

Шестеро человек были госпитализированы

/ Фото: AFP

В России снова увеличилось число пострадавших из-за взрывов на военных складах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%A7%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%A7%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Россия Шестеро человек были госпитализированы

Количество пострадавших после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи российского Ачинска, что в Красноярском крае, увеличилось до 12, госпитализировано шесть человек.

"За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Состояние госпитализированных — средней тяжести.

Шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

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Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на военных складах в России выросло до 10

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Кроме того, ранее российское МЧС сообщало об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч человек.

Об эвакуации заявил и Telegram-канал Mash. 

Видео: Mash

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.

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Россия пожар взрывы РФ взрывы на складах

Источник: Интерфакс

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