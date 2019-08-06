В России снова увеличилось число пострадавших из-за взрывов на военных складах

Количество пострадавших после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи российского Ачинска, что в Красноярском крае, увеличилось до 12, госпитализировано шесть человек.
"За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы", – говорится в сообщении.
Состояние госпитализированных — средней тяжести.
Шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на военных складах в России выросло до 10.
Кроме того, ранее российское МЧС сообщало об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч человек.
Об эвакуации заявил и Telegram-канал Mash.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.
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