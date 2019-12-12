В России сняли с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским: у Путина отреагировали

/ Фото: сайт Кремля

В Кремле прокомментировали отказ российского телеканала ТНТ транслировать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Эта тема не имеет отношения к администрации президента. В данном случае мы абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее – это к нам не имеет отношения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он утверждает, что Кремль также не имеет отношения к тому, что в первой серии "Слуги народа", которая транслировалась на ТНТ, вырезали эпизод с шуткой о президенте РФ Владимире Путине.

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"Я рекомендую этот вопрос задать редакции этого телеканала. Это не касается нас абсолютно", – сказал Песков.

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Напомним, 11 декабря из трансляции первой серии "Слуги народа" на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло?"

Напомним, что ранее в этом году права на показ "Слуги народа" в интернете на территории России купила российская компания "Яндекс", но по просьбе правообладателя свободный доступ к показу сериала в сети заблокировали с 22 мая.

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