В России солдат жестко наказали за смартфоны: курьезное фото

Российским военнослужащим еще с прошлого года запрещено пользоваться мобильниками

Не все российские солдаты придерживаются введенного в прошлом году запрета на использование мобильных телефонов и других гаджетов с интернетом во время службы.

Как сообщает E1.ru, в воинской части, расположенной в деревне Елани в Свердловской области, устроили импровизированную "доску позора", прибив смартфоны нарушителей к специальному стенду гвоздями и указав имена провинившихся солдат.

На самом стенде также сказано, что солдаты нарушили Федеральный закон РФ, а также приказы Министерства обороны и командира военчасти.

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Фото: E1.RU

Журналисты обратились за комментариями в пресс-службу Центрального военного округа Вооруженных сил РФ. Им сначала не поверили, а потом обещали проверить подлинность этой информации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в прошлом марте подписал принятый Госдумой закон, по которому российским военнослужащим запрещается распространять информацию о себе в соцсетях и СМИ, а также пользоваться во время службы любыми устройствами с выходом в интернет.

Однако в этом законе ничего не говорится про то, что солдат можно лишать их телефонов.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что у боевиков на Донбассе также приказали отнимать мобильные телефоны, если они будут ими пользоваться на территории воинских частей или во время несения службы.

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