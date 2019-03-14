В России сорвали теракт ИГИЛ: боевики уничтожены
После антитеррористической операции в Ставрополье силовики обнаружили оружие, боеприпасы и гранату
Российские силовики провели операцию по ликвидации подозреваемых членов террористической группировки "Исламское государство", которые, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, планировали теракты.
"В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы", – заявили в ведомстве, отметив, что личности ликвидированных террористов установили.
Отмечается, что операция проводилась в Ставропольском крае, куда боевики прибыли из Волгоградской области, уроженцами которой они и были. Во время обысков на месте перестрелки силовики обнаружили оружие, боеприпасы и гранату.
Как уверяют в НАК, среди силовиков либо гражданских в результате спецоперации ни потерь, ни пострадавших не было.
На данный момент следователи устанавливает возможных сообщников боевиков.
Напомним, что прошлой осенью ФСБ сообщила о пресечении деятельности террористической ячейки ИГ в российской республике Татарстан.
Кроме того, в январе "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома в городе Магнитогорск, жертвами которого стали более четырех десятков человек.
Мы также писали об угрозах террористов совершить массовые теракты во время Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, правда, мероприятие прошло без происшествий.
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