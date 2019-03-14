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В России сорвали теракт ИГИЛ: боевики уничтожены

Сегодня, 14:03

После антитеррористической операции в Ставрополье силовики обнаружили оружие, боеприпасы и гранату

Фото: AFP
В России сорвали теракт ИГИЛ: боевики уничтожены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a42/ee3/5c8a42ee37675.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a42/ee3/5c8a42ee37675.jpg Россия После антитеррористической операции в Ставрополье силовики обнаружили оружие, боеприпасы и гранату

Российские силовики провели операцию по ликвидации подозреваемых членов террористической группировки "Исламское государство", которые, как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, планировали теракты.

"В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы", – заявили в ведомстве, отметив, что личности ликвидированных террористов установили.

Отмечается, что операция проводилась в Ставропольском крае, куда боевики прибыли из Волгоградской области, уроженцами которой они и были. Во время обысков на месте перестрелки силовики обнаружили оружие, боеприпасы и гранату.

Как уверяют в НАК, среди силовиков либо гражданских в результате спецоперации ни потерь, ни пострадавших не было.

На данный момент следователи устанавливает возможных сообщников боевиков.

Напомним, что прошлой осенью ФСБ сообщила о пресечении деятельности террористической ячейки ИГ в российской республике Татарстан.

Кроме того, в январе "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома в городе Магнитогорск, жертвами которого стали более четырех десятков человек.

Мы также писали об угрозах террористов совершить массовые теракты во время Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, правда, мероприятие прошло без происшествий.

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Тег Россия, террористы, ставрополье, антитеррористическая операция, исламское государство, ИГИЛ

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Интерфакс

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