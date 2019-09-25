В России сотни килограммов лосося высыпались на дорогу

В России, на юге Сахалина, местные жители кинулись собирать рыбу, которая случайно высыпалась из грузовика – шофер не заметил, как во время движения раскрылся кузов, и тушки выпадали прямо на трассу.

Другие водители, пассажиры и прохожие решили не терять выпавшего шанса – люди останавливались на обочине и ходили с пакетами в поисках лучших рыбин. То, чего не собрали, сгреб с дороги бульдозер.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Херсонской области энтузиасты решили возродить практику выращивания рыбы на рисовых полях – при Советском Союзе этот процесс был очень распространенным: после мелиоративных работ поля заливали водой и выпускали туда малька

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Также стоит напомнить о прогнозах экспертов, которые отметили, что и без того низкое потребление рыбы в Украине продолжит падать. Как отмечают специалисты, импортная рыба украинцам не по карману, а отечественный продукт в магазинах продают редко.

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Добавим также, что в Черновицкой области состоялось самое масштабное за последние 20 лет зарыбливание горных рек – были выпущены в воду 180 тысяч мальков сома, форели и дунайского лосося.

Мальков запустили в воду рек Прут, Черемош и Днестр, а взяли их с завода, который специализируется на искусственном воспроизведении лососевых видов рыбы – это предприятие является единственным подобным государственным хозяйством Украины. Средний вес выпущенного малька – пять граммов, а возраст – до шести месяцев.

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