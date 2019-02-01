В России сотни заключенных пытались захватить тюрьму
В ходе бунта заключенные отказались исполнять требования надзирателей, повредили мебель и другое имущество
В расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии № 7 произошел бунт, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.
Как сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России, инцидент произошел 31 января. Ему предшествовал конфликт между двумя группами осужденных.
В ходе бунта заключенные отказались исполнять требования надзирателей, повредили мебель и другое имущество.
Отмечается, что более 100 содержащихся в колонии были осуждены за убийства, 14 – за педофилию, а остальные – за другие особо тяжкие преступления.
В ФСИН утверждают, якобы три четверти осужденных не поддержали акцию неповиновения.
На данный момент ситуацию в колонии удалось взять под контроль. На место ЧП выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России и областной руководитель пенитенциарной службы Геннадий Казаков, а по факту случившегося будет проведена проверка.
Напомним, в августе аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные исправительной колонии № 37 для бывших силовиков и судей.
Также мы писали о бунте в омской исполнительной колонии № 6, где заключенные устроили массовое восстание октябре.
Кроме того, сообщалось о массовом восстании в в тюрьме таджикского города Худжанд, при подавлении которого погибли более полусотни человек.
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