В России сотни заключенных пытались захватить тюрьму

В ходе бунта заключенные отказались исполнять требования надзирателей, повредили мебель и другое имущество

Фото: Pixabay

В России сотни заключенных пытались захватить тюрьму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/466/469/5c5466469eedd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/466/469/5c5466469eedd.jpg 2019-02-01T17:31:00+02:00 Россия В ходе бунта заключенные отказались исполнять требования надзирателей, повредили мебель и другое имущество

В расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии № 7 произошел бунт, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.

Как сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России, инцидент произошел 31 января. Ему предшествовал конфликт между двумя группами осужденных.

В ходе бунта заключенные отказались исполнять требования надзирателей, повредили мебель и другое имущество.

Отмечается, что более 100 содержащихся в колонии были осуждены за убийства, 14 – за педофилию, а остальные – за другие особо тяжкие преступления.

В ФСИН утверждают, якобы три четверти осужденных не поддержали акцию неповиновения.

На данный момент ситуацию в колонии удалось взять под контроль. На место ЧП выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России и областной руководитель пенитенциарной службы Геннадий Казаков, а по факту случившегося будет проведена проверка.

Напомним, в августе аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные исправительной колонии № 37 для бывших силовиков и судей.

Также мы писали о бунте в омской исполнительной колонии № 6, где заключенные устроили массовое восстание октябре.

Кроме того, сообщалось о массовом восстании в в тюрьме таджикского города Худжанд, при подавлении которого погибли более полусотни человек.

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