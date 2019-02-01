Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России сотни заключенных пытались захватить тюрьму

Сегодня, 17:31

В ходе бунта заключенные отказались исполнять требования надзирателей, повредили мебель и другое имущество

Фото: Pixabay
В России сотни заключенных пытались захватить тюрьму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/466/469/5c5466469eedd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/466/469/5c5466469eedd.jpg Россия В ходе бунта заключенные отказались исполнять требования надзирателей, повредили мебель и другое имущество

В расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии № 7 произошел бунт, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.

Как сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний России, инцидент произошел 31 января. Ему предшествовал конфликт между двумя группами осужденных.

В ходе бунта заключенные отказались исполнять требования надзирателей, повредили мебель и другое имущество.

Отмечается, что более 100 содержащихся в колонии были осуждены за убийства, 14 – за педофилию, а остальные – за другие особо тяжкие преступления.

В ФСИН утверждают, якобы три четверти осужденных не поддержали акцию неповиновения.

На данный момент ситуацию в колонии удалось взять под контроль. На место ЧП выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России и областной руководитель пенитенциарной службы Геннадий Казаков, а по факту случившегося будет проведена проверка.

Напомним, в августе аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные исправительной колонии № 37 для бывших силовиков и судей.

Также мы писали о бунте в омской исполнительной колонии № 6, где заключенные устроили массовое восстание октябре.

Кроме того, сообщалось о массовом восстании в в тюрьме таджикского города Худжанд, при подавлении которого погибли более полусотни человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, бунт, тюрьма, колония, заключенные, исправительная колония, Тюремный бунт

Вы сейчас просматриваете новость " В России сотни заключенных пытались захватить тюрьму". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бунт "торнадовцев" в СИЗО: появились новые подробности

10 августа 2018, 17:43

Служебное расследование идет относительно двух сотрудников, которые помогали заключенным

В мелитопольском СИЗО бунтовали задержанные

3 сентября 2018, 23:22

Несколько задержанных попытались причинить себе телесные повреждения

В результате беспорядков в российской колонии пострадали более 20 заключенных

7 октября 2018, 20:24

В настоящее время зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осужденных

В Таджикистане вспыхнул тюремный бунт: погибли 13 человек

8 ноября 2018, 08:37

По данным СМИ, беспорядки вспыхнули вечером в среду в тюрьме города Худжанд на севере страны

Драка заключенных в винницкой тюрьме закончилась убийством

16 января, 03:05

Конфликт случился между 32-летним и 29-летним заключенными, в драке погиб младший из них

В Венесуэле заключенные устроили бунт и захватили здание тюрьмы

10 июля 2018, 10:14

Поводом для бунта стал отказ администрации предоставить заключенным возможность связаться с адвокатами и близкими в течение 55 дней

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов