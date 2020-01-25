В России создателю уникального космического "челнока" предложили стать уборщицей

Космический челнок "Буран"

В России, чья космическая программа пребывает в глубоком загоне , разразился скандал вокруг сокращения первого зама гендиректора РКК "Энергия" Сергея Романова и предложения ему занять неквалицированную должность уборщика или оператора ксерокса.

Генеральный директор входящей в "Роскосмос" Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов, сократил должность первого заместителя гендиректора — первого заместителя главного конструктора и предложил Сергею Романову другие позиции в РКК, сообщает РБК.

Своим приказом Севастьянов ввел в штатное расписание РКК новую должность — первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков предложил Романову занять ее. Однако, как отмечает один из собеседников РБК, не был разъяснен функционал этой должности.

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Среди прочих позиций, которые были предложены Романову, такие: инженер, ведущий научный сотрудник, оператор копировальных и множительных машин, а также уборщик производственных и служебных помещений.

Справка: Сергей Романов участвовал в разработке и эксплуатации систем жизнеобеспечения и терморегулирования на орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир", орбитальном корабле "Буран", руководил работами по разработке систем жизнеобеспечения и теплового режима космических кораблей "Союз" и "Прогресс", малых исследовательских модулей "Рассвет" и "Поиск", многоцелевого лабораторного модуля МКС.

Напомним, сообщалось о космическом провале России, когда "Союз МС-14" с роботом "Федор" не смог пристыковаться к станции . Система автоматической стыковки "Курс" не смогла стабилизировать корабль.

Видео: NASA

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