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В России сожгли почти полтонны санкционного сыра и хамона

Сегодня, 21:27

Продукты выявили на складе временного хранения

В России сожгли почти полтонны санкционного сыра и хамона Россия Продукты выявили на складе временного хранения

В Ленинградской области России изъяли более четырех центнеров запрещенной к ввозу европейской молочной и мясной продукции.

2 апреля сотрудниками управления Россельхознадзора и Кингисеппской Таможни проведен рейд по выявлению фактов нарушения закона и ввоза санкционной продукции (Указ президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации").

В ходе проверки на складе временного хранения продукции в городе Кингисепп (МАПП "Ивангород", граница с Эстонией) изъято 301,3 килограмма сыра, сметаны, творога, творожного крема и 124 килограмма колбасы, сосисок, сарделек и сыровяленого мяса (хамон) на маркировочных этикетках которых указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.

Продукция общим весом 425,3 килограмма в соответствии с законодательством Российской Федерации уничтожена путем сжигания, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что не получая уничтоженные – сожженные или раздавленные тракторами – санкционные продовольственные товары, россияне только выигрывают.

В прошлом году в Москве нашли на складе и уничтожили 5,5 тонн колбасы, сыров и мяса, которые ввезли в РФ из стран, подпавших под продэмбарго.

Мы также писали, что некоторые члены российского правительства высказывались в пользу введения даже уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции.

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Тег колбаса, рейд, продукция, санкционные продукты, хамон, колбасы

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metronews

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