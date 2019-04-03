В России сожгли почти полтонны санкционного сыра и хамона
Продукты выявили на складе временного хранения
В Ленинградской области России изъяли более четырех центнеров запрещенной к ввозу европейской молочной и мясной продукции.
2 апреля сотрудниками управления Россельхознадзора и Кингисеппской Таможни проведен рейд по выявлению фактов нарушения закона и ввоза санкционной продукции (Указ президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации").
В ходе проверки на складе временного хранения продукции в городе Кингисепп (МАПП "Ивангород", граница с Эстонией) изъято 301,3 килограмма сыра, сметаны, творога, творожного крема и 124 килограмма колбасы, сосисок, сарделек и сыровяленого мяса (хамон) на маркировочных этикетках которых указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.
Продукция общим весом 425,3 килограмма в соответствии с законодательством Российской Федерации уничтожена путем сжигания, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, президент России Владимир Путин считает, что не получая уничтоженные – сожженные или раздавленные тракторами – санкционные продовольственные товары, россияне только выигрывают.
В прошлом году в Москве нашли на складе и уничтожили 5,5 тонн колбасы, сыров и мяса, которые ввезли в РФ из стран, подпавших под продэмбарго.
Мы также писали, что некоторые члены российского правительства высказывались в пользу введения даже уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции.
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