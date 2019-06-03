В России спецназ опозорился при облаве преступников: появилось видео

Российские силовики провели смехотворную спецоперацию и упустили подозреваемых

Скриншот.

Спецназ российской Росгвардии провел неуклюжую спецоперацию по задержанию преступников, который смогли легко ускользнуть от силовиков. Соответствующее видео показал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Спецназ Росгвардии показывает свой блестящий уровень подготовки и профессионализма по задержанию преступной группировки", – высмеял российских силовиков Штефан.

На видео можно увидеть, как внедорожник, в котором предположительно и были те самые преступники, стоял на светофоре. В какой-то момент с двух сторон их попытались окружить спецназовцы, но получилось так неуклюже, что преступники без проблем скрылись, проехав между перекрывавшим им дорогу автомобилем силовиков и гражданским.

Отметим, что почти аналогичную картину в России наблюдали совсем недавно. Сеть взорвала неуклюжая попытка росгвардейцев задержать подозреваемого. Некоторые бойцы продолжили догонять своим ходом преступника, остальные залетели в свой микроавтобус и продолжили погоню.

Напомним, зимой в России погиб командир спецназа Росгвардии. Валерий Иванников руководил специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Астраханской области. Он погиб в результате ДТП.

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