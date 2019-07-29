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В России стало на полмиллиона больше нищих

Сегодня, 18:53

На сегодняшний день в России официально почти 21 миллион нищих

/ Фото: Pixabay

В России стало на полмиллиона больше нищих https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Россия На сегодняшний день в России официально почти 21 миллион нищих

Недавний опрос показал, что каждому десятому россиянину не хватает денег даже на еду, а теперь оказалось, что за прошедший год в России выросло количество граждан, живущих за чертой бедности.

Так, согласно опубликованному докладу Росстате, в первом квартале этого года численность людей, чьи доходы находятся ниже уровня прожиточного минимума, выросла на 500 тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В ведомстве отметили, что на данный момент в РФ 14,3% населения, или 20,9 млн человек, живут за чертой бедности. В I квартале прошлого года таковых было 13,9%.

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В Росстате это пытаются объяснить тем, что рост показателя прожиточного минимума в стране опережает рост индекса потребительских цен.

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"Величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен – на 5,2%", – говорится в докладе.

Напомним, в ходе недавнего опроса оказалось, что количество россиян, не готовых платить за содержание Крыма после его незаконной аннексии, выросло до рекордного показателя.

Мы также писали, что Кремль пытается пополнить российскую казну самыми отчаянными методами. Например, зимой в России решили ввести акциз на продукты из красного мяса: колбасы, сосиски и бекон. О том, как это встретили обычные граждане, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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Источник: Интерфакс

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