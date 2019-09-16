В России стартуют масштабные военные учения

В учениях оккупантов принимали участие десятки самолетов и вертолетов. Скриншот

В России сегодня, 16 сентября, в Центральном военном округе начинаются стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ.

Кроме россиян, в учениях будут участвовать военнослужащие еще семи стран. В частности, к участию в маневрах пригласили Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Индию, а также Китай и Пакистан. Как рассказал министр обороны РФ Серей Шойгу, учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

"Центр-2019" будут длиться до 21 сентября. За это время военнослужащие условно нейтрализуют террористическую угрозу на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. По легенде учений, при эскалации радикальных настроений в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии нарастает влияние исламского экстремизма, которое переходит на Центрально-Азиатский регион, а затем в условный район — "государство" на юго-западе РФ, где руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций. Обладая развитыми вооруженными силами, условная страна предпринимает попытки давления, в том числе силового, на Россию, в конечном итоге эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт. По сценарию учений, военнослужащие должны нейтрализовать условное государство.

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Также известно, что учения пройдут в два этапа. На первом этапе будут отработаны управление войсками, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия. На втором этапе многонациональная группировка войск отработает нанесение массированного огневого удара для разгрома противостоящего условного противника. Всего в "Центр-2019" будет задействовано порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Отметим, что американский аналитический центр Jamestown Foundation ранее указал, что эти учения выглядят более не как подготовка к антитеррористическим действиям, а как к межгосударственной войне. По словам экспертов, это было особенностью всех российских стратегических учений в последние годы.

Напомним, вчера, 15 сентября, в Украине и России в один день начались большие военные маневры. Во Львовской области идут масштабные учения Rapid Trident, а российские военные совместно с белорусскими проводят учения "Щит Союза-2019" в Нижегородской области.

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