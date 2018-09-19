В России столкнулись два автобуса: есть жертвы

Сегодня, 09:28

Автобус Volvo стоял на обочине, а Neoplan въехал в него сзади

В России произошло ДТП. Фото из открытых источников
В России произошло ДТП. Фото из открытых источников

Вечером вторника, 18 сентября, в России на автодороге М-4 "Дон" недалеко от Воронежа произошла авария.

По предварительной информации, столкнулись два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию.

"Автобус Volvo стоял на обочине, второй автобус – Neoplan въехал в него сзади", - рассказали пресс-службе Главного управления МВД по области.

В результате пять человек погибли, 14 – госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили о возбуждении уголовного дела.

"Дело квалифицировано по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц")", - сказал сотрудник представитель управления.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области в России рано утром 15 сентября на автодороге Воронеж – Нововоронеж столкнулись два автомобиля, в результате чего легковушки загорелись.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек: водитель и пассажир Volkswagen Jetta, а также водитель и 2 пассажира автомобиля Audi 100.

Также мы сообщали, что в результате жуткого столкновения фуры и микроавтобуса с украинцами под российским городом Орел погибли мужчина и женщина.
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Источник:

Интерфакс

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