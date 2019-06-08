В России столкнулись две легковушки: погибли три человека

Среди погибших был семилетний мальчик

Фото: Facebook.

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области РФ. Среди погибших был семилетний ребенок, сообщает Главное управление МВД России.

По предварительным данным, утром на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск-Юрга столкнулись Nissan Qashqai и Toyota Premio.

"В результате столкновения погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio – женщина и 7-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Водитель второго автомобиля получил травмы, сейчас медики оказывают ему помощь.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии еще устанавливаются.

Напомним, недавно один человек погиб и трое пострадали в результате дорожной аварии в Мариуполе. "Таврия" выехала на встречную полосу и влетела в "Ладу". От удара погибла пассажирка "Таврии".

Кроме этого, на выезде из Киева произошло очередное жуткое ДТП. На улице Богатырской Lanos врезался в отбойник, в результате чего пострадал водитель машины. По предварительным данным, машину занесло на скользкой дороге. Водитель не справился с управлением, после чего въехал в отбойник. На момент столкновения в машине находились четыре человека.

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