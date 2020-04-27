В России послушник поджег себя после того, как узнал о заражении коронавирусом

По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви

После сообщений о том, что в России от коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла. Появилась информация, что послушник Троице-Сергиевой Лавры Дмитрий Пелипенко сжег себя заживо, узнав, что заразился коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"Пелипенко попал в больницу с пневмонией еще 16 апреля. Вскоре он получил подтверждённый тест на COVID-19. После этого, в ночь с 23 на 24 апреля Дмитрий сбежал – через окно первого этажа больницы, вырвав москитную сетку. Однако через несколько часов его снова привезли в больницу – но уже с 90 процентами ожогов тела. По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви – прямо на больничной территории", – говорится в сообщении.

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Напомним, что Россия обогнала Китай по количеству официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Согласно последним официальным данным, в РФ зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом. Умерло 794 человека.

Ранее также сообщалось, что священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы проводят ежедневные крестные ходы против нового коронавируса.

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