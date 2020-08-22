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В России тигр пришел к рыбакам и украл ведро: удивительное видео

22 августа, 12:30

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчины перепугались и начали уговаривать хищника "уйти погулять"

В Приморском крае России двое мужчин, которые решили выбраться на рыбалку, стали жертвами "ограбления" – на берегу реки к ним вышел тигр, ухватил зубами пластиковое ведро, и спокойно ушел.

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Забавное видео происшествия было опубликовано на Telegram-канале Baza.

На ролике, снятом на телефон одним из рыбаков, видно, как хищник выглядывает из кустов и внимательно смотрит на людей некоторое время. Позже один из них решает поговорить с тигром и уговаривает его: "киса, иди гулять, кис-кис-кис".

Мужчина предположил, что зверь – очень молодой и любопытный, хотя голова у него – "как три наших".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Видео: Telegram-канал Baza
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История закончилась тем, что хищник не спеша обошел поляну, на которой стоял автомобиль, поднял из травы пластиковое ведро и унес его в прибрежные заросли под крики рыбаков "эй, отдай наше ведро!"

Напомним, ранее в Закарпатской области мужчина погиб на рыбалке – он утонул из-за большой рыбины. По словам очевидцев, на крючок попала большая рыбина, которая и утащила человека под воду.

А в США отец с сыном во время 36-часового плавания вытащили из воды огромную тигровую акулу весом в 382 килограмма.

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Россия рыбаки тигр рыбалка

Источник: Сегодня

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