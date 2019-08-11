В России требуют от Google запретить рекламу антиправительственных митингов

Россияне требуют проведения честных выборов, а властям это не нравится

REUTERS/Maxim Shemetov

Многочисленные акции протеста, проводимые российской оппозицией, вызвали беспокойство властей РФ. От компании Google потребовали прекратить использование видеосервиса YouTube для рекламы массовых мероприятий и грозятся в случае отказа принять меры реагирования.

Роскомнадзор направил в адрес Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования массовых акции протеста на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

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Чиновники заявили, что отказ принять меры будет расценен как вмешательство в суверенные дела РФ, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России. Ведомство оставляет за собой право на некую "адекватную реакцию".

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В Роскомнадзоре считают, что "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (push-уведомления) с целью распространения информации о несанкционированных митингах, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

Новости "Сегодня" сообщали, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов поддержал протестующих.

Также писалось, что на акции за честные выборы число задержанных в России превысило 350 человек.

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