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В России трех раненых украинских моряков направят на обследование в больницу

Сегодня, 23:23
Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Фото: facebook.com/denisovaombudsman.
В России трех раненых украинских моряков направят на обследование в больницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/468/d88/5c6468d880d89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/468/d88/5c6468d880d89.jpg Россия

Трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, находящихся в московском СИЗО Лефортово, направят на обследование в больницу. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"По информации от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку направят на обследование в больницу. Наконец РФ прислушалась к призывам Украины и всего цивилизованного мира предоставить ребятам медицинскую помощь", – заявила Денисова.

Денисова надеется, что заявление Москальковой об углубленном обследовании не ограничится поверхностным осмотром, ведь за почти три месяца ребята так и не получили квалифицированного лечения.

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Тег пленные моряки

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