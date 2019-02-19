В России трех раненых украинских моряков направят на обследование в больницу
Трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, находящихся в московском СИЗО Лефортово, направят на обследование в больницу. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"По информации от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку направят на обследование в больницу. Наконец РФ прислушалась к призывам Украины и всего цивилизованного мира предоставить ребятам медицинскую помощь", – заявила Денисова.
Денисова надеется, что заявление Москальковой об углубленном обследовании не ограничится поверхностным осмотром, ведь за почти три месяца ребята так и не получили квалифицированного лечения.
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