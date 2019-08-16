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В России трехлетний мальчик два дня жил сам в лесу

Сегодня, 05:30

Ребенка нашли в полутора километрах от того места, где он потерялся

/ Фото: Pixabay

Российские спасатели, которые продолжают бороться с масштабным лесным пожаром в Сибири, нашли живым трехлетнего мальчика, который два дня провел в одиночестве в лесу.

Ребенок пропал днем 13 августа в лесу Омской области, куда его родители приехали собирать ягоды. Взрослые оставили ребенка одного в автомобиле, а когда вернулись через 15 минут, малыша уже не оказалось.

Сперва родители несколько часов искали сына самостоятельно, а потом обратились в полицию.

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15 августа члены поисковой группы из добровольцев и военных обнаружили ребенка в полутора километрах от того места, где он пропал, в болотистой местности.

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Напомним, аналогичный случай произошел ранее в этом году в США, где трехлетний Кейси Хэтуэй трое суток блуждал в лесах Северной Каролины. Уже дома малыш рассказал родителям, что все время в лесу он находился с медведем.

А еще ранее не менее невероятная история спасения произошла во Франции, где спасатели освободили из снежного плена двенадцатилетнего мальчика, который в среду на 40 минут оказался под снегом сошедшей горной лавины.

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Источник: Интерфакс

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