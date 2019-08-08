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В России туристический автобус упал с обрыва, есть погибшие

Сегодня, 01:25

Два десятка человек пока не удалось извлечь из-под обломков

/ Фото: pexels.com

Минздрав Краснодарского края России подтвердил гибель в аварии четырех человек, двое из которых дети. По сообщению местных врачей, в местные больницы госпитализировали 11 детей и 16 взрослых.

Два десятка человек пока не удалось извлечь из-под обломков автобуса под Новороссийском. Люди травмированы.

По предварительной информации, в салоне находились более сорока человек.

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Туристический автобус столкнулся с автомобилем на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский в среду вечером. Автобус принадлежит анапскому санаторию "Эллада", который находится в ведении Федеральной налоговой службы. Информированный источник сообщил, что в автобусе могли находиться сотрудники ФНС.

Видео: Mash

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Ранее на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла ночью в лесной местности в Межгорском районе.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Также напомним, что украинцы гибнут в ДТП и за рубежом:

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Россия авария ДТП погибшие

Источник: Интерфакс

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