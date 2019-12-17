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В России у бомбардировщика отказал двигатель: самолет посадили на поле

17 декабря, 15:53

Ту-22М3 из-за аварии сел на грунт в Астраханской области

Ту-22M

Ту-22M / Фото: Flickr

В России продолжаются поломки военной авиатехники – спустя несколько месяцев после крушения на Ставрополье штурмовика Су-25УБ, в Астраханской области сел на грунт стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Как сообщили 17 декабря в Министерстве обороны РФ, посадка произошла во время планового полета после того, как у самолета отказал один из двигателей.

"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", – заявили в ведомстве.

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Как утверждается, летчики в результате случившегося не пострадали и самостоятельно покинули машину.

На данный момент их доставили на аэродром базирования.

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На земле разрушений нет, сказали в Минобороны РФ. Полет бомбардировщика осуществлялся без боекомплекта.

Напомним, в январе во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось, бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.

В связи с этим в России временно запретили все полеты такой модели самолетов на территории страны.

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Россия крушение самолет астрахань бомбардировщик Ту-22

Источник: Интерфакс

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