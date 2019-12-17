В России у бомбардировщика отказал двигатель: самолет посадили на поле

В России продолжаются поломки военной авиатехники – спустя несколько месяцев после крушения на Ставрополье штурмовика Су-25УБ, в Астраханской области сел на грунт стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Как сообщили 17 декабря в Министерстве обороны РФ, посадка произошла во время планового полета после того, как у самолета отказал один из двигателей.
"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", – заявили в ведомстве.
Как утверждается, летчики в результате случившегося не пострадали и самостоятельно покинули машину.
На данный момент их доставили на аэродром базирования.
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На земле разрушений нет, сказали в Минобороны РФ. Полет бомбардировщика осуществлялся без боекомплекта.
Напомним, в январе во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось, бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.
В связи с этим в России временно запретили все полеты такой модели самолетов на территории страны.
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