В России у главного областного инфекциониста заподозрили коронавирус

В России главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Ставропольского края Ирину Санникову госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Как стало известно, женщина скрыла от своего руководства посещение Испании, в разгар распространения инфекции, и продолжала ходить на работу после возвращения, сообщает РБК.
"В действиях Санниковой есть признаки составов преступлений по статьям "сокрытие или искажение информации о событиях, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "халатность, если она повлекла нарушение прав и законных интересов граждан", - говорится в сообщении местного управления МВД.
Также сообщается, что Санникова является профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета.
По данным полиции, с 6 по 9 марта женщина "без ведома руководства" выезжала в Испанию, хотя она обязана информировать обо всех зарубежных поездках, в том числе личных.
Ранее мы сообщали, что число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 199. При этом 11 пациентов – граждане других стран, но есть ли среди них украинцы – не уточняется. Впрочем, в украинском МИД не сообщали об инфицированных гражданах в РФ.
Напомним, ранее в этот день стало известно о первой жертве коронавируса в России. Ею стала 79-летняя женщина в Москве. При этом у нее был целый набор сопутствующих заболеваний, от сахарного диабета и ишемии до мочекаменной и цереброваскулярной болезни.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк