В России у главного областного инфекциониста заподозрили коронавирус

Женщина тайком съездила в Испанию и продолжала ходить на работу

В России главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Ставропольского края Ирину Санникову госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Как стало известно, женщина скрыла от своего руководства посещение Испании, в разгар распространения инфекции, и продолжала ходить на работу после возвращения, сообщает РБК.

"В действиях Санниковой есть признаки составов преступлений по статьям "сокрытие или искажение информации о событиях, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "халатность, если она повлекла нарушение прав и законных интересов граждан", - говорится в сообщении местного управления МВД.

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Также сообщается, что Санникова является профессором кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета.

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По данным полиции, с 6 по 9 марта женщина "без ведома руководства" выезжала в Испанию, хотя она обязана информировать обо всех зарубежных поездках, в том числе личных.

Ранее мы сообщали, что число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 199. При этом 11 пациентов – граждане других стран, но есть ли среди них украинцы – не уточняется. Впрочем, в украинском МИД не сообщали об инфицированных гражданах в РФ.

Напомним, ранее в этот день стало известно о первой жертве коронавируса в России. Ею стала 79-летняя женщина в Москве. При этом у нее был целый набор сопутствующих заболеваний, от сахарного диабета и ишемии до мочекаменной и цереброваскулярной болезни.

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