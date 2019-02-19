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В России у авиалайнера в полете треснуло лобовое стекло

Сегодня, 12:22

Перед посадкой у Boeing, летевшего из Сыктывкара в Москву, треснул внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом

Фото: Flickr
В России у авиалайнера в полете треснуло лобовое стекло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd8/2a4/5c6bd82a4bb57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd8/2a4/5c6bd82a4bb57.jpg Россия Перед посадкой у Boeing, летевшего из Сыктывкара в Москву, треснул внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом

Российская авиакомпания Utair проводит проверку ЧП, которое произошло с одним из пассажирских самолетов при посадке в Москве.

Авиаперевозчик сообщил, что вечером 18 февраля перед посадкой в аэропорту "Внуково" у лайнера Boeing-737, который летел из города Сыктывкар, треснуло стекло в кабине пилотов, а если быть точнее – внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом.

Несмотря на случившееся, посадка произошла в штатном режиме, и никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

На данный момент причины случившегося остаются неизвестными, а наземные службы оценивают, сможет ли самолет в ближайшие дни перевозить пассажиров.

Напомним, что в России лайнер Sukhoi Superjet-100 повредил крыло, задев им мачту освещения. Инцидент произошел во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово".

Мы также писали об экстренной посадке в Будапеште самолета Airbus, который выполнял рейс из Белграда в Москву. Причиной ЧП стал запах дыма, который почувствовали экипаж и пассажиры после вылета.

Кроме того, сообщалось о другой аварии с российским самолетом - прямо в небе у лайнера Ту-204, который направлялся из Уфы в Сочи, загорелся один из двигателей, и воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт.

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Тег Россия, москва, самолет, внуково, пассажирский лайнер

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Источник:

Интерфакс

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