В России у авиалайнера в полете треснуло лобовое стекло
Перед посадкой у Boeing, летевшего из Сыктывкара в Москву, треснул внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом
Российская авиакомпания Utair проводит проверку ЧП, которое произошло с одним из пассажирских самолетов при посадке в Москве.
Авиаперевозчик сообщил, что вечером 18 февраля перед посадкой в аэропорту "Внуково" у лайнера Boeing-737, который летел из города Сыктывкар, треснуло стекло в кабине пилотов, а если быть точнее – внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом.
Несмотря на случившееся, посадка произошла в штатном режиме, и никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
На данный момент причины случившегося остаются неизвестными, а наземные службы оценивают, сможет ли самолет в ближайшие дни перевозить пассажиров.
Напомним, что в России лайнер Sukhoi Superjet-100 повредил крыло, задев им мачту освещения. Инцидент произошел во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово".
Мы также писали об экстренной посадке в Будапеште самолета Airbus, который выполнял рейс из Белграда в Москву. Причиной ЧП стал запах дыма, который почувствовали экипаж и пассажиры после вылета.
Кроме того, сообщалось о другой аварии с российским самолетом - прямо в небе у лайнера Ту-204, который направлялся из Уфы в Сочи, загорелся один из двигателей, и воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт.
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