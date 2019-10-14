В России убили диджея из-за отказа сменить музыку

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В России в Ленинградской области посетитель кафе убил диджея, после того как тот отказался поменять музыку. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в городе Кировске. Один из посетителей потребовал сменить музыку, а когда диджей отказался, напал на него и ударил ножом в область сердца.

Мужчину отвезли в Шлиссельбургскую больницу, где спустя некоторое время он скончался.

В источнике отметили, что сначала в зал выбежал мужчина с ножом. Пока группа людей останавливала его, другой мужчина упал на пол.

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