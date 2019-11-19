В России убили и расчленили студентку: адвокат винит Луну

Российский историк Олег Соколов, которого обвиняют в жестоком убийстве сожительницы, мог совершить это преступление под воздействием Луны.
Такую версию случившегося допускает его адвокат Александр Почуев.
"Оказывается, Луна была в активной фазе, и было три дня до полнолуния, и это известный медицинский факт – что многие дебюты шизофрении, многие дебюты психических расстройств совершаются именно в это время", – сказал Почуев.
Кроме того, юрист добавил, что в перерыве между следственными действиями его подзащитный пытался совершить самоубийство.
"Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого", – отметил Александр Почуев.
Напомним, петербургского историка, одного из самых известных реконструкторов сражений времен наполеоновских войн Олега Соколова арестовали за убийство 24-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко.
Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что перед преступлением женщина якобы бросалась на него с ножом, в результате он выстрелил в нее из мелкокалиберного обреза, потом расчленил тело и частично сбросил в реку Мойку.
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