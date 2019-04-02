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В России учитель-изверг "наказал" школьника утюгом по спине

Сегодня, 18:09

Дети якобы баловались, и педагог вырвал утюг из розетки и провел 12-летнему мальчику по спине

Фото: Pixabay
В России учитель-изверг "наказал" школьника утюгом по спине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/37b/142/5ca37b142b0f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/37b/142/5ca37b142b0f5.jpg Россия Дети якобы баловались, и педагог вырвал утюг из розетки и провел 12-летнему мальчику по спине

Российские правоохранительные органы проверяют информацию о том, что учитель в Воронежской области умышленно обжег утюгом 12-летнего школьника.

Родителям о произошедшем ученик не сказал – следы издевательств заметили в бассейне, где ребенок занимался плаванием после уроков. Только тогда он сознался в случившемся.

После этого мать ученика обратилась в правоохранительные органы, а мужчина который до этого более 30 лет работал учителем, написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Оказалось, что инцидент произошел еще 20 марта на уроке трудов в средней образовательной школы в городе Землянск. Дети якобы баловались, и педагог вырвал утюг из розетки и провел потерпевшему школьнику по спине.

Местная полиция, областные власти и Следственный комитет начали проверку обстоятельств случившегося и на данный момент устанавливают степень тяжести вреда здоровью ребенка.

Напомним, ранее в одной из школ Архангельской области РФ произошел вопиющий случай – классная руководительница отхлестала скакалкой учеников за невыполненное домашнее задание и плохую дисциплину.

Мы также писали о скандале в Хабаровском крае России, одной из школ которого учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.

Кроме того, сообщалось, что в Подмосковье задержали тренера детской секции рукопашной борьбы, который ударил своего подопечного ногой в голову за пустяковую ошибку.

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Тег Россия, школа, насилие, учительница, учитель, ожог, утюг

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