В России учитель-изверг "наказал" школьника утюгом по спине
Дети якобы баловались, и педагог вырвал утюг из розетки и провел 12-летнему мальчику по спине
Российские правоохранительные органы проверяют информацию о том, что учитель в Воронежской области умышленно обжег утюгом 12-летнего школьника.
Родителям о произошедшем ученик не сказал – следы издевательств заметили в бассейне, где ребенок занимался плаванием после уроков. Только тогда он сознался в случившемся.
После этого мать ученика обратилась в правоохранительные органы, а мужчина который до этого более 30 лет работал учителем, написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Оказалось, что инцидент произошел еще 20 марта на уроке трудов в средней образовательной школы в городе Землянск. Дети якобы баловались, и педагог вырвал утюг из розетки и провел потерпевшему школьнику по спине.
Местная полиция, областные власти и Следственный комитет начали проверку обстоятельств случившегося и на данный момент устанавливают степень тяжести вреда здоровью ребенка.
Напомним, ранее в одной из школ Архангельской области РФ произошел вопиющий случай – классная руководительница отхлестала скакалкой учеников за невыполненное домашнее задание и плохую дисциплину.
Мы также писали о скандале в Хабаровском крае России, одной из школ которого учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.
Кроме того, сообщалось, что в Подмосковье задержали тренера детской секции рукопашной борьбы, который ударил своего подопечного ногой в голову за пустяковую ошибку.
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