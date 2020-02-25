В России учитель напился и на уроке рухнул с парты: смешное видео

В России, где ранее школьный учитель "воспитывал" учеников утюгом, другой педагог пришел на работу пьяным – мужчина не мог даже сидеть на месте и с грохотом рухнул под скамью.

Инцидент произошел на уроке трудов в одной из школ города Азнакаево в республике Татарстан еще 13 февраля, и, возможно, об этом никто не узнал, если бы ученики не сняли конфуз на видео.

Как видео на снятых кадрах, мужчина, шатаясь, пытается что-то сказать ученикам в классе, когда теряет равновесие и падает с парты назад и засыпает. Кто-то из толпы школьников с хохотом констатирует: "Умер".

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Позже в министерства образования Татарстана заявили, что педагога уволили по статье за пьянство на работе. Кроме того, досталось и школьникам, которые сняли видео – с ними и их родителями провели "этическую беседу".

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Напомним, ранее в одной из школ Хабаровского края в России тоже разразился скандал – педагог с 24-летним стажем избила ученика третьего класса. Другие ученики сняли, как учительница била девятилетнего ребенка рюкзаком по голове, бросила его на пол и наносила удары по телу.

А в 2018 году в Архангельской области классная руководительница отхлестала скакалкой учеников за невыполненное домашнее задание и плохую дисциплину.

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