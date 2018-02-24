В России учительница пригрозила тюрьмой школьнице, которая нарисовала "неправильного" кандидата

На конкурсе рисунков все ученики изобразили Владимира Путина, кроме одной семиклассницы

В Свердловской области России учительница отчитала семиклассницу, которая во время конкурса рисунков на тему выборов нарисовала "неправильного" кандидата.

Все ученики изобразили Владимира Путина и только Валерия Новикова нарисовала кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Учительница обвинила ее в незаконной агитации.

По словам мамы ученицы, учительница даже пригрозила девочке тюрьмой.

Впрочем, директор школы сказал, что конкурс действительно проводился, но детей не заставляли рисовать конкретных кандидатов в президенты.

Местный депутат-коммунист Павел Грудинин по просьбе мамы ученицы направил письмо в прокуратуру региона с просьбой проверить действия педагога. Он отметил, что в таких условиях дети не умеют критически мыслить.

Ранее сообщалось, что в России учительница родила во время уроков и спрятала младенца в сумку.

Также мы писали, что в России учительница оставила послание родителям на лбу ученика.