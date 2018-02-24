В России учительница пригрозила тюрьмой школьнице, которая нарисовала "неправильного" кандидата
На конкурсе рисунков все ученики изобразили Владимира Путина, кроме одной семиклассницы
В Свердловской области России учительница отчитала семиклассницу, которая во время конкурса рисунков на тему выборов нарисовала "неправильного" кандидата.
Все ученики изобразили Владимира Путина и только Валерия Новикова нарисовала кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Учительница обвинила ее в незаконной агитации.
По словам мамы ученицы, учительница даже пригрозила девочке тюрьмой.
Впрочем, директор школы сказал, что конкурс действительно проводился, но детей не заставляли рисовать конкретных кандидатов в президенты.
Местный депутат-коммунист Павел Грудинин по просьбе мамы ученицы направил письмо в прокуратуру региона с просьбой проверить действия педагога. Он отметил, что в таких условиях дети не умеют критически мыслить.
Ранее сообщалось, что в России учительница родила во время уроков и спрятала младенца в сумку.
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