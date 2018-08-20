В России украинца приговорили к двум годам колонии за связи с "Правым сектором"

Сегодня, 13:30

По версии следствия, в составе "Правого сектора" Терновский неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины

Украинца в РФ осудили за поддержку &quot;Правого сектора&quot;. Фото: visnuk.in.ua
Украинца в РФ осудили за поддержку "Правого сектора". Фото: visnuk.in.ua

В России осудили гражданина Украины Романа Терновского за участие в публичных акциях в Украине, якобы "направленных против интересов" РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Украины Роману Терновскому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации")", – говорится в сообщении.

"Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в составе "Правого сектора" Терновский неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины и с помощью соцсетей пропагандировал деятельность организации в интернете.

Как сообщалось, 18 октября 2017 года следователи совместно с ФСБ России задержали на территории Ростовской области гражданина Украины Терновского.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор". Терновский арестован.

Напомним, что в "Правом секторе" сделали заявление по задержанному в РФ украинцу.
Россия, суд, терновский, Правый сектор
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Сергей Наев. Фото: Д. Павлов/"Сегодня"

"Все мы являемся добровольцами": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым

6 Августа, 07:51

По словам генерал-лейтенанта, воины из добровольческих формирований смогут усилить ВСУ как своим боевым опытом, так и мотивацией

Украина

facebook.com/pressjfo.news

Наев встретился с командиром "Правого сектора": о чем говорили

26 Июля, 00:59

В ходе беседы были обсуждены предложения по использованию приобретенного бойцами ДУК "ПС" опыта в рамках украинского законодательства
Загрузка...

Россия

Фото: из открытых источников

Невзоров троллит Кремль за "украинские" полки: Кантемировскую дивизию надо переименовать в "Правый сектор"

6 Июля, 06:09

Пару дивизионов нужно было называть "имени Яроша", говорит известный журналист

Донбасс

Погибший на Донбассе 22-летний боец "Правого сектора" оказался родственником Гонгадзе

5 Июня, 13:15

Марьян Корчак был троюродным братом убитого журналиста
Загрузка...