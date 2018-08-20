В России украинца приговорили к двум годам колонии за связи с "Правым сектором"

По версии следствия, в составе "Правого сектора" Терновский неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины

В России осудили гражданина Украины Романа Терновского за участие в публичных акциях в Украине, якобы "направленных против интересов" РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Украины Роману Терновскому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации")", – говорится в сообщении.

"Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в составе "Правого сектора" Терновский неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины и с помощью соцсетей пропагандировал деятельность организации в интернете.

Как сообщалось, 18 октября 2017 года следователи совместно с ФСБ России задержали на территории Ростовской области гражданина Украины Терновского.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор". Терновский арестован.

Напомним, что в "Правом секторе" сделали заявление по задержанному в РФ украинцу.