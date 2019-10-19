В России украинцам хотят присвоить статус "носителей русского языка"

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Правительство России предложило предоставить гражданам Украины статус носителей русского языка и внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина РФ.

Сообщается, что после утверждения соответствующего закона украинцы смогут получить статус носителей русского языка без сдачи соответствующих экзаменов. Нормы закона также будут распространяться на граждан Беларуси.

Стоит отметить, что статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство РФ в упрощенном порядке – претендентам не нужно проживать в стране на протяжении пяти лет, чтобы получить паспорт.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства гражданам Украины.

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Позже стало известно, что в РФ готовят закон, который уменьшает количество бюрократических проволочек для получения российского паспорта потомками граждан бывшего Советского Союза, в том числе и украинцам.

Также напомним, что в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, расширяющий перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения украинского гражданства, позволив получать паспорт страны иностранцам и лицам без гражданства, которые защищали Украину, и гражданам РФ, которые подверглись политическим преследованиям на родине.

Кроме того, в Офисе президента рассматривают возможность предоставления этническим украинцам, живущим за рубежом, второго гражданства – Украины.

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