В России умер Дмитрий Язов: что известно о последнем маршале СССР

Во вторник, 25 февраля, стало известно о кончине 95-летнего маршала Дмитрия Язова, о чем сообщают местные российские СМИ

"Сообщение о смерти Дмитрия Язова поступило от его родственников и Галины Ивановны Кусковой, экс-редактора газет "Вечерний Омск" и "Коммерческие вести". Галина Кускова также была автором книг о маршале. О времени и месте прощания с Дмитрием Тимофеевичем будет известно позже", – рассказал изданию "Омск Здесь" исполнительный директор АНО "Омское землячество" Сергей Кузин.

Дмитрий Тимофеевич Язов был уроженцем деревни Язово Крестинской волости Калачинского уезда Омской губернии. Сын крестьян. В 1941 году, не окончив школы, в 17 лет добровольцем ушёл на фронт. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награждён орденом Красной Звезды в 1945 году. Он служил в рядах Советской армии и стал последним министром обороны СССР и последним военачальником, которому было присвоено звание Маршала Советского Союза. Был почётным гражданином Омской области. В областном центре установлен бюст Язова.

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На закате СССР Язов отличился тем, что отдал ряд приказов, закончившихся пролитием крови мирных людей.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Дмитрий Язов был участником путча в августе 1991-го.

Также писалось, что литовцы считают Дмитрий Язова причастными к гибели людей и попытке госпереворота в январе 1991-го.

А в 1989-м именно Дмитрий Язов дал команду, чтобы командующий войсками ЗакВавказского военного округа Игорь Родионов разогнал митингующих в центре Тбилиси. Потом десантники Советской Армии саперными лопатками изрубили участников митинга за независимость Грузии.

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