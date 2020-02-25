Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

В России умер Дмитрий Язов: что известно о последнем маршале СССР

25 февраля, 08:21

Бывший министр обороны Советского Союза скончался на 96-м году жизни

Во вторник, 25 февраля, стало известно о кончине 95-летнего маршала Дмитрия Язова, о чем сообщают местные российские СМИ

"Сообщение о смерти Дмитрия Язова поступило от его родственников и Галины Ивановны Кусковой, экс-редактора газет "Вечерний Омск" и "Коммерческие вести". Галина Кускова также была автором книг о маршале. О времени и месте прощания с Дмитрием Тимофеевичем будет известно позже", – рассказал изданию "Омск Здесь" исполнительный директор АНО "Омское землячество" Сергей Кузин.

Дмитрий Тимофеевич Язов был уроженцем деревни Язово Крестинской волости Калачинского уезда Омской губернии. Сын крестьян. В 1941 году, не окончив школы, в 17 лет добровольцем ушёл на фронт. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награждён орденом Красной Звезды в 1945 году. Он служил в рядах Советской армии и стал последним министром обороны СССР и последним военачальником, которому было присвоено звание Маршала Советского Союза. Был почётным гражданином Омской области. В областном центре установлен бюст Язова.

Реклама

На закате СССР Язов отличился тем, что отдал ряд приказов, закончившихся пролитием крови мирных людей.

В тренде
"Он бандит-автократ": Сандерс резко ответил Путину, узнав о возможной помощи на выборах

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Дмитрий Язов был участником путча в августе 1991-го.

Также писалось, что литовцы считают Дмитрий Язова причастными к гибели людей и попытке госпереворота в январе 1991-го.

А в 1989-м именно Дмитрий Язов дал команду, чтобы командующий войсками ЗакВавказского военного округа Игорь Родионов разогнал митингующих в центре Тбилиси. Потом десантники Советской Армии саперными лопатками изрубили участников митинга за независимость Грузии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ссср

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
"Незаконно созданное государство": в РФ судья удивил заявлением об СССРРоссия
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документа
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документаРоссия
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новость
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новостьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...