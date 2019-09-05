В России умер исполнитель песни "Вся жизнь впереди"

Петерсон в разные годы был участником вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы" и «Пламя"

/ Фото: upeters.ru

В Росии скончался певец и музыкант Юрий Петерсон.

Информацию об этом подверлила директор ВИА "Пламя" Гелена Дорфман, уточнив, что не владеет подробностями о случившемся. Петерсону было 72 года.

Он в разные годы был участником вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя".

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Среди самых известных песен в его исполнении – "На дальней станции сойду", "Идёт солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда" и многие другие.

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