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В России умер исполнитель песни "Вся жизнь впереди"

5 сентября, 23:21

Петерсон в разные годы был участником вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы" и «Пламя"

/ Фото: upeters.ru

В Росии скончался певец и музыкант Юрий Петерсон.

Информацию об этом подверлила директор ВИА "Пламя" Гелена Дорфман, уточнив, что не владеет подробностями о случившемся. Петерсону было 72 года.

Он в разные годы был участником вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя".

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Среди самых известных песен в его исполнении – "На дальней станции сойду", "Идёт солдат по городу", "Вся жизнь впереди", "Не повторяется такое никогда" и многие другие.

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Напомним, что ранее в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни скончался нидерландский актер Рутгер Хауэр, известный своими ролями в культовых голливудских фильмах. 

Ранее мы писали, что умер известный кинематографист, сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент.

Напомним, не так давно в России на 60-м году жизни скончался тележурналист и критик режима Владимира Путина Владимир Кара-Мурза.

Кроме того, мы также писали о смерти известного ведущего из Днепра Евгения Щербакова. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже.

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Россия умер певец музыкант исполнитель

Источник: Интерфакс

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